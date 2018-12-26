2018-12-26T06:06:44+03:00
Происшествия

В Омске маршрутка с пассажирами влетела в сугроб

Авария произошла на [фото]
Станислав МУХИН
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В салоне были люди.В салоне были люди.Фото: vk.com
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Серьезная авария случилась на Левом Берегу поздно вечером. В районе магазина АТ-маркет на улице Дианова водитель маршрутки не справился с управлением. Микроавтобус на приличной скорости влетел в сугроб, пробив ограждения. Фотографии аварии появились в социальных сетях. Как утверждают очевидцы, в салоне микроавтобуса находились пассажиры.

По рассказам свидетелей аварии, водитель маршрутки не виноват. Иномарка не пропустила микроавтобус, и ее шоферу пришлось уходить от столкновения. Информации о пострадавших нет.

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