В Омске маршрутка с пассажирами влетела в сугроб
Авария произошла на [фото]
В салоне были люди.Фото: vk.com
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Серьезная авария случилась на Левом Берегу поздно вечером. В районе магазина АТ-маркет на улице Дианова водитель маршрутки не справился с управлением. Микроавтобус на приличной скорости влетел в сугроб, пробив ограждения. Фотографии аварии появились в социальных сетях. Как утверждают очевидцы, в салоне микроавтобуса находились пассажиры.
По рассказам свидетелей аварии, водитель маршрутки не виноват. Иномарка не пропустила микроавтобус, и ее шоферу пришлось уходить от столкновения. Информации о пострадавших нет.