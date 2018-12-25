В омском минстрое замминистра ищут по объявлению

СЕГОДНЯ 14:24 2018-12-25T14:55:39+03:00

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Напомним, место заместителя регионального министра строительства вакантно с ноября, после того, как в отставку подал Дмитрий Христолюбов. Конкурс на эту должность уже объявляли, но в первых раз достойного претендента так и не нашли.

Накануне появилось новое объявление. Претендентам на должность начальника управления дорожного комплекса обещают зарплату от 48 до 57 тысяч рублей. Соискатели могут подать заявки до 9 января.