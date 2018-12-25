2018-12-25T14:35:22+03:00
Общество

11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель Дербента

Его отправили под домашний арест
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель Дербента11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель ДербентаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Молодой 20-летний парень создал себе в соцсетях фейковую страничку. В ней он указал свой ненастоящий возраст и написал 11-летней школьнице из Омска. Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, он высылал ребенку разные развратные фотографии и видео. Девочка в силу возраста даже до конца не понимала, что делает мужчина. Она пожаловалась родителям.

Преступника быстро нашли. Им оказался 20-летний житель города Дербент Республики Дагестан. Сейчас его поместили под домашний арест, он в полной мере признал свою вину после того, как ему предъявили улики. Сейчас следователи проверяют возможную причастность педофила к другим похожим преступлениям.

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