2018-12-26T07:23:36+03:00
Общество

Омск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейских

В период каникул все службы будут работать в усиленном режиме
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейскихОмск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейскихФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске прошло заседание антитеррористической комиссии. Чиновники во главе с губернатором обсуждали безопасность в Омске и области в период продолжительных новогодних каникул.

В период праздников на территории региона запланированы 2,5 тысячи мероприятий, поэтому все службы в это время переходят в усиленный режим работы. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в новогодние и праздничные дни на охрану порядка выйдут около 4 тысяч сотрудников полиции, представителей казачества, работников частных охранных организаций, волонтеров и дружинников. В местах массового скопления людей будут дежурить сотрудники полиции с собаками, чтобы предотвратить возможные теракты.

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