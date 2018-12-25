В Омске снова подорожало дизтопливо
В среднем его стоимость увеличилась на 2-3 рубля
В Омске снова подорожало дизтопливо.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Перед Новым годом омским водителям преподнесли неприятный подарок - снова подорожало дизельное топливо. На разных заправках его стоимость увеличилась на 2-3 рубля.
На АЗС «Топлайн» солярка выросла в цене на три рубля и добралась до отметки в 51,9 рубля. На «Лукойле» она обойдется в 49, 37 рубля, а на «Газпромнефти» - за 46,1 рубля.
А вот газ неожиданно подешевел. На «Топлайне» стоимость этого вида топлива снизили с 24,15 до 22, 75 рубля. На «Лукойле» литр газа обойдется в 22,15 рубля, а на «Газпромнефти» - 21,75 рубля.