2018-12-25T12:33:59+03:00
Происшествия

В Омске задержали мошенницу Милану, которая оказалась парнем

Аферист обманул нескольких доверчивых мужчин
Анна МИКУЛА
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Выяснилось, что мужчины перечисляли деньги не попавшей в беду девушке, а неизвестному аферисту.Выяснилось, что мужчины перечисляли деньги не попавшей в беду девушке, а неизвестному аферисту.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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24-летний омич решил воспользоваться данными своей девушки, чтобы подзаработать. От лица миловидной барышни он писал мужчинам на сайте знакомств. Потом рассказывал грустную историю о нелегкой женской доле, а в финале просил помочь материально. Растроганные собеседники перечисляли деньги на карту некой Милане. Получив нужную сумму та переставала выходить на связь.

- Сотрудники уголовного розыска установили держателя банковской карты - ею на самом деле оказалась девушка. Но фактически картой пользовался ее молодой человек - 24-летний житель Омска, - сообщает пресс-сдлужба областного УМВД. - Мужчину доставили в городской отдел полиции, где уже во время следственных действий полицейские подтвердили его причастность к мошенническим действиям. Обманывая пользователей сайтов знакомств, он получал разные суммы денег, которые тратил на личные нужды.

Если вину афериста докажут ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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