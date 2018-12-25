В Омске задержали мошенницу Милану, которая оказалась парнем

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-25T12:33:59+03:00

Выяснилось, что мужчины перечисляли деньги не попавшей в беду девушке, а неизвестному аферисту. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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24-летний омич решил воспользоваться данными своей девушки, чтобы подзаработать. От лица миловидной барышни он писал мужчинам на сайте знакомств. Потом рассказывал грустную историю о нелегкой женской доле, а в финале просил помочь материально. Растроганные собеседники перечисляли деньги на карту некой Милане. Получив нужную сумму та переставала выходить на связь.

- Сотрудники уголовного розыска установили держателя банковской карты - ею на самом деле оказалась девушка. Но фактически картой пользовался ее молодой человек - 24-летний житель Омска, - сообщает пресс-сдлужба областного УМВД. - Мужчину доставили в городской отдел полиции, где уже во время следственных действий полицейские подтвердили его причастность к мошенническим действиям. Обманывая пользователей сайтов знакомств, он получал разные суммы денег, которые тратил на личные нужды.

Если вину афериста докажут ему грозит до 5 лет лишения свободы.