Омичи не могли улететь из Астаны 5 часов

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-25T12:36:07+03:00

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Рейс авиакомпании «Эйр Астана», который должен был приземлиться в Омске в 10.35, до сих пор не вылетел из столицы Казахстана. По информации на табло омского аэропорта рейс задержан уже почти на пять часов. Его прибытие в Омск запланировано на 15.20. Борт уже вылетел из Астаны в 14:30, об этом сообщают на онлайн-табло аэропорта столицы Казахстана.

Предположительно, рейс был отложен по техническим причинам. Самолет, который должен был вылететь вовремя, заменили на другой, который прибыл в Астану из Новосибирска.

Отметим, что рейс из Омска в Астану также задержан. Омичи не могут улететь туда уже 4 часа. На рейс, который должен был вылететь в 11.35 сейчас идет регистрация.