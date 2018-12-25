Омские водители предлагают бесплатно подвозить замерзающих на остановках горожан

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-25T11:52:05+03:00

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Омичей продолжает испытывать на прочность суровая сибирская погода. В регионе уже вторые сутки держатся серьезные морозы, и, судя по всему, столбик термометра не намерен подниматься выше отметки в минус 30 градусов.

Тем временем, горожане стали более внимательно относиться друг к другу. Например, водители предлагают бесплатно подвозить мерзнущих на остановках пешеходов.

- Предлагаю помочь замерзающим пешикам добраться теплыми до своих домов. Около 19 часов выдвигаюсь в теплом авто от к/т «Маяковский» на Московку. Подвезу всех желающих, с вас прекрасное настроение и анекдоты, - пишет в социальных сетях омич Павел Верещагин.

К его инициативе присоединились и другие автовладельцы. Правда, желающих воспользоваться широким порывом души пока немного - люди просто стесняются садиться в авто к незнакомым людям.