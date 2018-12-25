СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-25T11:35:42+03:00

К пятнице в Омске потеплеет и может пойти дождь Фото: Алексей ФОКИН

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Сильные морозы покинут наш регион уже к пятнице. Мерзнуть осталось всего два дня. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с завтрашнего дня, 26 декабря, температура в Омске и области начнет повышаться. Завтра днем ожидается уже -25..-30 градусов, 27 декабря потеплеет еще на несколько градусов: температура днем будет около -17..-22.

По-настоящему тепло будет в эту пятницу, 28 декабря. Синоптики обещают температуру днем около -8..-13, но прогнозируют усиление ветра до 7-12 метров в секунду. Также в пятницу возможен дождь.

По данным открытых интернет источников, новогодняя ночь также будет теплой. Днем 31 декабря температура будет не ниже -7 градусов, а ночью -14 градусов.