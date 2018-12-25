Частные перевозчики: Проезд в омских маршрутках с 1 января будет стоить 30 рублей

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-25T10:35:50+03:00

Оплату безналичными за 25 будут принимать лишь маршрутки, где решат установят терминалы

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С первого января вслед за повышением стоимости проезда в автобусах цену билета поднимут и маршрутки. Как сообщает организация «Омские перевозчики», куда входит большинство владельцев коммерческих маршрутов в городе, стоимость проезда у частников с нового года подорожает до 30 рублей за наличные.

Однако всем частным перевозчикам рекомендовали установить терминалы для приема проездных карт, по ним по безналичному расчету проезд будет стоить 25 рублей. Льготы, которые действуют в муниципальном транспорте, будут действовать и в маршрутках, оборудованных терминалами.

Полный список маршруток, в которых можно будет ездить за 30 и 25 рублей, можно посмотреть на сайте.