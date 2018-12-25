2018-12-25T09:42:39+03:00
Происшествия

В Омске легковушка врезалась в трамвай

Из-за аварии парализовано движение трамваев
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске легковушка врезалась в трамвайВ Омске легковушка врезалась в трамвайФото: vk.com
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В соцсетях очевидцы опубликовали фото аварии. В центре Омска на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова столкнулись трамвай и легковушка. Легковушка вылетела боком на рельсы, автомобиль сильно поврежден со стороны водителя. О пострадавших очевидцы не сообщают. Из-за аварии трамваи № 4, 8 и 9 скопились в одном месте и дальше не могут проехать.

Омичи в комментариях очень удивлены такому ДТП. В сильные морозы дороги города практически пустые, к тому же на этом перекрестке несколько светофоров. Непонятно, как водитель умудрился вылететь на трамвайные пути и столкнуться с трамваем.

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