В Омске легковушка врезалась в трамвай

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-25T09:42:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях очевидцы опубликовали фото аварии. В центре Омска на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова столкнулись трамвай и легковушка. Легковушка вылетела боком на рельсы, автомобиль сильно поврежден со стороны водителя. О пострадавших очевидцы не сообщают. Из-за аварии трамваи № 4, 8 и 9 скопились в одном месте и дальше не могут проехать.

Омичи в комментариях очень удивлены такому ДТП. В сильные морозы дороги города практически пустые, к тому же на этом перекрестке несколько светофоров. Непонятно, как водитель умудрился вылететь на трамвайные пути и столкнуться с трамваем.