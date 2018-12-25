Омского водителя, насмерть сбившего двоих пешеходов, будут судить

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-25T09:25:16+03:00

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Трагедия произошла 13 сентября в районе дома на улице Комбинатской, 11. 34-летний водитель на «Ладе Гранде» не справился с управлением, вывернул руль направо и сбил шедших вдоль дороги пешеходов, возвращавшихся с работы домой. Двое мужчин от полученных травм скончались на месте. Как выяснилось, водитель был трезв, но ехал с превышением скорости.

- Как показала автотехническая экспертиза, мужчина двигался с нарушением скоростного режима - 77 км/ч. Исследование его крови показало, что он находился в трезвом состоянии, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено следователем в Советский районный суд г. Омска. За нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.