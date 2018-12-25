Когда так хочется снова самому откусить яблоко…

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-25T09:13:07+03:00

Съемные зубы – это когда неловко заговорить, невозможно откусить кусок жесткой пищи, когда к ежеутренней и ежевечерней рутине добавляется целый ряд дополнительных процедур...

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На этот раз мы поговорили со стоматологом-ортопедом Виталием Вольдемаровичем Венцель и стоматологом-хирургом Павлом Николаевичем Бахаревым из «Семейной стоматологии» о том, как меняется качество жизни при переходе от съемных протезов к имплантологическому лечению с технологией All-on-4.

– «Зубы в стакане» – весьма распространенное клише, когда речь идет о людях пенсионного возраста, потерявших зубы. Расскажите, пожалуйста, о специфике отечественного опыта съемного протезирования.

Виталий Вольдемарович:

– Нужно заметить, что в нашей стране качество полного съемного протезирования одно

из самых низших.

На это повлияло много факторов: и система социального страхования, и возможности возрастных пациентов в разных странах неодинаковы. Так сложилось, что съемные протезы – один из самых дешевых видов протезирования. И это дало большой отпечаток на качество самих конструкций.

– Но ведь ко всему можно привыкнуть, адаптироваться?

Виталий Вольдемарович:

– Да, конечно, пользуясь съемными протезами определенное количество лет, человек привыкает и адаптируется: и к этим не совсем удобным протезам, и к некомфортным ощущениям в полости рта, ограничивая себя в приеме пищи и в общении.

– Тем не менее, несмотря на лучшее качество съемных протезов, альтернативные технологии несъемного протезирования, такие как All-on-4 (Все на четырех), приходят

к нам именно из зарубежного опыта…

Виталий Вольдемарович:

– Да, даже те пациенты в мировой практике, которые имели качественное съемное протезирование, получив возможность от него отказаться с помощью технологии All-on-4, дали большой толчок развитию данного направления. Они начали рассказывать о том, что они 5, 10, а может и большее количество лет пользовались съемными конструкциями, а теперь могут пользоваться зубами, которые не нужно снимать. Именно это позволило технологии двигаться достаточно быстро.

– Есть ли еще какие-либо преимущества All-on-4 над съемными протезами, помимо удобства?

Павел Николаевич:

– Съемные протезы постоянно требуют особого ухода и заботы. Каждый год их необходимо менять, подтачивать, подгонять... При всем этом, сплавы, из которых обычно создаются протезы, в агрессивной среде полости рта выделяют вредные элементы, так как постоянно находятся под воздействием кислот и щелочей.

Балки, которые изготавливаются для несъемного протезирования All-on-4, вытачиваются из титана. Титан – это один из самых химически инертных элементов. Сам протез изготавливается из композита. Это тоже пластик, но он несколько иначе работает. Зубы же делаются из полимера, поэтому их качество намного лучше.

– Вы сами видите, получают ли удовлетворение те пациенты, которые, отказавшись от съемных протезов, выбрали All-on-4?

Виталий Вольдемарович:

– Конечно. Применяя технологию имплантологического лечения All-on-4 (Все на четырех), мы действительно видим, как людям становится легче. Им становится легче общаться. Я уже не говорю о том, что они могут принимать разного рода пищу, которая была недоступна раньше. Например, откусить с сочным хрустом пресловутое яблоко. Да и в целом, им становится проще жить от того, что они получают протезирование другого уровня.

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