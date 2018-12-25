Из-за сильного снегопада отменили самолет из Москвы в Омск
Борт из Шереметьево должен был приземлиться в 7.55
Снегопад затруднил работу столичных аэропортов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 25 декабря, Москву накрыл серьезный снегопад. Из-за непогоды в аэропорту Шереметьево временно даже отменили вылеты. Среди них оказался рейс из столицы с Омск. По расписанию в нашем городе этот рейс должен был приземлиться еще в 7.55, но его пришлось задержать.
А вот четыре других самолета «Аэрофлота», «Сибири» и «Уральских авиалиний», которые вылетали из Москвы немного раньше, все-таки успели вылететь Омск.