2018-12-25T09:23:27+03:00
Общество

Из-за сильного снегопада отменили самолет из Москвы в Омск

Борт из Шереметьево должен был приземлиться в 7.55
Анна МИКУЛА
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Снегопад затруднил работу столичных аэропортов.Снегопад затруднил работу столичных аэропортов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 25 декабря, Москву накрыл серьезный снегопад. Из-за непогоды в аэропорту Шереметьево временно даже отменили вылеты. Среди них оказался рейс из столицы с Омск. По расписанию в нашем городе этот рейс должен был приземлиться еще в 7.55, но его пришлось задержать.

А вот четыре других самолета «Аэрофлота», «Сибири» и «Уральских авиалиний», которые вылетали из Москвы немного раньше, все-таки успели вылететь Омск.

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