2018-12-25T09:22:26+03:00
Общество

На бульваре Мартынова в Омске установят литературные скамьи, тренажеры и теплые туалеты

На это в следующем году выделят около 500 тысяч рублей
Анна МИКУЛА
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Фото: admomsk.ruФото: admomsk.ru
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Управление дорожного хозяйства ищет подрядчика, который займется дальнейшим благоустройством бульвара Мартынова. На второй этап реконструкции, запланированный на следующий год, собираются выделить 477,3 тысячи рублей.

На эти средства подрядчик должен будет оборудовать спортивную площадку с уличными тренажерами, установить сцену с амфитеатром на 250 мест и литературные скамьи, а также ограждение вдоль улицы Маршала Жукова и теплые туалеты.

Напомним, в этом году частично уже начали приводить в порядок это пространство. Там поменяли водопровод и освещение. Кроме того, на бульваре Мартынова проложили дорожки и высадили зелень.

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