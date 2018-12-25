Новая школа в Амурском поселке будет стоить 672 миллионов

СЕГОДНЯ 08:50 2018-12-25T08:50:31+03:00

Ее построят через два года

Изменить размер текста: A A

На строительство новой школы в Амурском поселке выделят 672 миллиона рублей. Большая часть денег - 538 миллионов рублей - направят из федерального бюджета. Еще 117 миллионов добавит областное правительство из региональной казны.

Финансирование распределят на два года строительства учебного заведения, сообщают в пресс-службе областного правительства. Школа будет рассчитана на 1122 места и станет самой большой в городе. Завершить строительство власти планируют в 2020 году.

Еще одну новую школу на 550 мест и стоимостью 504 миллиона построят в Исилькуле к 2020. Большая часть также будет направлена из федерального бюджета.