2018-12-25T08:50:31+03:00
Общество

Новая школа в Амурском поселке будет стоить 672 миллионов

Ее построят через два года
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Проект новой школыПроект новой школыФото: пресс-служба правительства Омской области
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На строительство новой школы в Амурском поселке выделят 672 миллиона рублей. Большая часть денег - 538 миллионов рублей - направят из федерального бюджета. Еще 117 миллионов добавит областное правительство из региональной казны.

Финансирование распределят на два года строительства учебного заведения, сообщают в пресс-службе областного правительства. Школа будет рассчитана на 1122 места и станет самой большой в городе. Завершить строительство власти планируют в 2020 году.

Еще одну новую школу на 550 мест и стоимостью 504 миллиона построят в Исилькуле к 2020. Большая часть также будет направлена из федерального бюджета.

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