Из-за замыкания проводки в омской гимназии № 62 эвакуировали более 500 человек

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-25T08:30:28+03:00

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Неприятный инцидент произошел сегодня, 25 декабря, в омской гимназии № 62. Вероятно, ЧП случилось из-за усилившихся морозов. В одном из помещений произошло замыкание проводки.

По информации пресс-службы областного МЧС, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 10.11. Первые подразделения прибыли на место через 6 минут. Были эвакуированы более 500 человек. Первыми пожарными подразделениям установлено короткое замыкание без горения в электросветильнике на первом этаже.

Как выяснилось, сотрудники учебного заведения смогли оперативно справиться с ситуацией своими силами.