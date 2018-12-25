Из-за замыкания проводки в омской гимназии № 62 эвакуировали более 500 человек
Сотрудники учебного заведения сумели оперативно справиться с ЧП
Изменить размер текста:
Неприятный инцидент произошел сегодня, 25 декабря, в омской гимназии № 62. Вероятно, ЧП случилось из-за усилившихся морозов. В одном из помещений произошло замыкание проводки.
По информации пресс-службы областного МЧС, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 10.11. Первые подразделения прибыли на место через 6 минут. Были эвакуированы более 500 человек. Первыми пожарными подразделениям установлено короткое замыкание без горения в электросветильнике на первом этаже.
Как выяснилось, сотрудники учебного заведения смогли оперативно справиться с ситуацией своими силами.