В Омске крупный гипермаркет уже год сбрасывает химикаты в реку

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-25T08:29:10+03:00

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Крупный сетевой супермаркет уже год травит омичей загрязненными сточными водами. Проверка прокуратуры показала, что грязные стоки с крыш магазинов на улице 10 лет Октября и Лукашевича, а также с территории парковок и проездов сбрасываются в ливневую канализацию без предварительной очистки. Грязная вода с химикатами затем попадает в Омь и Иртыш.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, генерального директора ООО «Лента» ведомство уже предупреждало о выявленных нарушениях. Но очистные сооружения для сточных вод так и не установили. После этого владельцам сетевых магазинов были выписаны несколько крупных штрафов. Сейчас дело о нарушениях рассматривается в суде Санкт-Петербурга, где и зарегистрированы магазины.