2018-12-25T08:06:30+03:00
Общество

Экс-министра финансов Фомину перед Новым годом выпустили из колонии по УДО

Ей инкриминировали превышение должностных полномочий
Анна МИКУЛА
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Фото: РИА «Омск-информ»Фото: РИА «Омск-информ»
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Напомним, бывшего министра финансов Омской области Риту Фомину осудили 7 ноября 2017 года . Ее и экс-министра транспортного развития Олега Илюшина признали виновными в превышении должностных полномочий. Речь идет о незаконном переводе аванса в 205 млн рублей «Мостовику». Фомину приговорили к 2 годам в колонии общего режима, Илюшина - к 6 годам.

Накануне Рита Фомина подала прошение об условно-досрочном освобождении. Решением Октябрьского районного суда оно было удовлетворено. Новый год бывшая чиновница проведет уже дома.

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