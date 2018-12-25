Экс-министра финансов Фомину перед Новым годом выпустили из колонии по УДО

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-25T08:06:30+03:00

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Напомним, бывшего министра финансов Омской области Риту Фомину осудили 7 ноября 2017 года . Ее и экс-министра транспортного развития Олега Илюшина признали виновными в превышении должностных полномочий. Речь идет о незаконном переводе аванса в 205 млн рублей «Мостовику». Фомину приговорили к 2 годам в колонии общего режима, Илюшина - к 6 годам.

Накануне Рита Фомина подала прошение об условно-досрочном освобождении. Решением Октябрьского районного суда оно было удовлетворено. Новый год бывшая чиновница проведет уже дома.

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