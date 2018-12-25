В Омске долгострой дольщиков у метромоста ввели в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 07:52 2018-12-25T07:52:17+03:00

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301-квартирный дом, расположенный по адресу 3-я Енисейская, 28, наконец-то введен в эксплуатацию. Скоро дольщики многострадального дома смогут въехать в свои квартиры. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ввод дома в эксплуатацию планировался еще 31 октября 2016 года, однако сроки сдачи неоднократно переносились и сильно затянулись.

Прокуратура неоднократно вносила представления о нарушении закона застройщику, затем через суд его заставляли достроить дом. На сегодняшний день все акты о подключении дома к городским коммуникациям подписаны, владельцы уже могут въезжать в квартиры.

По данным областного правительства, в нашем регионе на сентябрь 2018 года находится 29 проблемных домов, своих квартир не могут дождаться около двух тысяч человек.