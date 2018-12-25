2018-12-25T07:38:40+03:00
Общество

В Омске будут судить водителя BMW, насмерть сбившего пешехода

Мужчина, сидевший за рулем, проигнорировал запрещающий жест регулировщика
Анна МИКУЛА
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В настоящее время государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.В настоящее время государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.Фото: Сергей ГАПОН
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Напомним, трагедия случилась 3 августа в самом центре города - напротив мэрии. Водитель на BMW, мало того, что двигался с превышением скорости, он даже не притормозив, проигнорировал запрещающий жест регулировщика и пролетел пешеходный переход. Он слишком поздно заметил на дороге мужчину и сбил его. От полученных травм тот скончался.

- Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела не признал, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.

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