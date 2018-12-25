В Омской области из-за морозов за сутки сгорели 4 машины

СЕГОДНЯ 07:14 2018-12-25T07:14:31+03:00

Из-за морозов в Омске за сутки сгорели 4 машины Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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За минувшие сутки у омичей сгорели сразу 4 машины. Сильных холодов не выдерживает даже электропроводка автомобилей. Водителям приходится чаще прогревать их.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, отечественная машина загорелась в Октябрьском округе – у нее обгорел двигатель и сильно повреждена обшивка салона, пожарные потушили огонь за 10 минут. Еще одно авто вспыхнуло в Советском округе. Иномарка выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Также накануне в центре Омска загорелся автомобиль Volkswagen – у него выгорел двигатель. Автомобили загораются и в области. Так пожар тушили в городе Тара – там загорелась «Лада» 2007 года выпуска, восстановить машину уже невозможно.