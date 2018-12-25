Мединский прочитал стихи омского музыканта Егора Летова

СЕГОДНЯ 07:08 2018-12-25T07:13:47+03:00

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Владимиру Мединскому пришлось прочитать стихи рокера родом из Омска Егора Летова. Министр культуры пришел на программу «Ещенепознер». Одна из ее рубрик - гадание по книгам. Мединский открыл книгу на стихотворении «Солнечный зайчик сломал потолок», написанном в 1993 году.

Напомним, именем музыканта, прославившего наш город на весь мир, предлагали назвать омский аэропорт. Но этот вариант не набрал достаточного количества голосов, в итоге воздушной гавани присвоили имя Дмитрия Карбышева.

Тогда же у Владимира Мединского, приезжавшего в Омск с визитом спросили, как он относится к идее присвоить аэропорту имя музыканта. Министр сообщил, что называть что-то в честь живых людей - плохая примета. Когда ему сообщили, что Летов умер 10 лет назад, чиновник заявил, что в курсе. Потом попытался оправдаться, что спутал его с другим артистом - Сергеем Шнуровым. А потом и вовсе в сердцах бросил, что Летова слушают исключительно маргиналы. Изменилось ли мнение главы культурного ведомства после прочтения стихов омича, не известно.