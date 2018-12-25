2018-12-25T07:13:47+03:00
Общество

Мединский прочитал стихи омского музыканта Егора Летова

Напомним, еще недавно министр в сердцах назвал его поэтом для маргиналов [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Владимиру Мединскому пришлось прочитать стихи рокера родом из Омска Егора Летова. Министр культуры пришел на программу «Ещенепознер». Одна из ее рубрик - гадание по книгам. Мединский открыл книгу на стихотворении «Солнечный зайчик сломал потолок», написанном в 1993 году.

Напомним, именем музыканта, прославившего наш город на весь мир, предлагали назвать омский аэропорт. Но этот вариант не набрал достаточного количества голосов, в итоге воздушной гавани присвоили имя Дмитрия Карбышева.

Тогда же у Владимира Мединского, приезжавшего в Омск с визитом спросили, как он относится к идее присвоить аэропорту имя музыканта. Министр сообщил, что называть что-то в честь живых людей - плохая примета. Когда ему сообщили, что Летов умер 10 лет назад, чиновник заявил, что в курсе. Потом попытался оправдаться, что спутал его с другим артистом - Сергеем Шнуровым. А потом и вовсе в сердцах бросил, что Летова слушают исключительно маргиналы. Изменилось ли мнение главы культурного ведомства после прочтения стихов омича, не известно.

Мединский: хороший, плохой, злой #ещенепознер.Это интервью получилось настолько насыщенным, что мы рекомендуем посмотреть его минимум два раза #дваждылучше Мы на связи: ВК https://vk.com/eshenepozner FB https://facebook.com/eshenepozner Instagram https://www.instagram.com/solodnikovnn Книги выпуска: Первое противостояние России и Европы . А. Филюшкин http://bit.ly/2GAf59V Бывшие люди . Д. Смит http://bit.ly/2CwIQVo Кавказская война . А. Урушадзе http://bit.ly/2LyEVdA Заклятые друзья . И. Курилла http://bit.ly/2LzBYsV Хозяин земли русской? . К. Соловьев http://bit.ly/2AdiJkJ Спасибо всем, кто был с нами в первом сезоне ЕНП! Новый с 17 января.

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