Из Омска в Казахстан открыли дорогу

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-25T06:51:23+03:00

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С 08.00 утра сегодняшнего дня движение в Казахстан возобновлено. Как сообщили в пресс-службе МЧС, дороги сейчас открыты во всех направлениях для всех видов транспорта.

Напомним, что в связи с сильными морозами, которые установились на территории нашего региона, дороги на Казахстан временно были закрыты с 17.00 вчерашнего дня. Сильное понижение температуры, которое в некоторых районах области доходит до -40 градусов, задержится у нас еще несколько дней. Потепление ожидается только к пятнице. В МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок на время морозов. Спасатели сейчас работают в режиме повышенной готовности.