Под Омском с января заработает мусоросортировочный завод

СЕГОДНЯ 05:46 2018-12-25T05:46:11+03:00

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Большая мусорная реформа ждет омичей в 2019 году. Вывозить твердые коммунальные отходы жителей будет теперь региональный оператор ООО "Магнит". Эта же компания начнет выставлять собственникам отдельную квитанцию за данную услугу.

С 1 января начать свою работу региональный оператор не успевает - до сих пор не утвержден тариф. По прогнозам экспертов, приступить к вывозу мусора ООО "Магнит" сможет не раньше февраля-марта. До этого периоды убирать отходы в регионе будут по старой системе. А пока в Омске строится сразу два мусоросортировочных завода. Один из них, как выяснилось, заработает уже в январе. Речь об объекте в районе Надеждинского мусорного полигона. Этот комплекс позволит сократить объемы отходов для захоронения, а полезные фракции (металл, пластик, бумагу, стекло) использовать для дальнейшей переработки и применения в быту.

Второй мусоросортировочный комплекс, напомним, строится в районе Кировского полигона.