2018-12-24T15:09:39+03:00
Общество

Вступил в силу первый приговор омскому экс-министру Меренкову

Его приговорили к 4,5 годам колонии, но будут судить по еще одному уголовному делу
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Вадим Меренков скрывался от следствия несколько лет.Вадим Меренков скрывался от следствия несколько лет.
Изменить размер текста:

Вступил в силу приговор бывшему омскому министру имущественных отношений Вадиму Меренкову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, в том числе с причинением тяжких последствий.

- В суде установлено, что в период с 2008 по 2012 гг. чиновник, действуя совместно с бывшим директором департамента имущественных отношений администрации г. Омска, незаконно предоставил по заведомо заниженной стоимости в собственность гражданам и коммерческой организации земельные участки общей площадью около 27 га для ведения подсобного хозяйства и организации зоны отдыха. Фактически данные участки находились в зоне жилой застройки, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В результате бюджетам муниципального образования г. Омск и Омской области причинен ущерб в сумме более 200 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года. Меренков обжаловал приговор в Омском областном суде. Но и там его оставили без изменения. Он вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беглый омский министр Меренков, обвиняемый по одному делу с зампредом Гамбургом, сдался следствию (Далее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омич продал раритетную монету за 300 тысяч
В Омске догхантеры отравили домашнюю собаку
Омич хотел взорвать кафе за слишком большой счет
В Омске закрыли дорогу на Казахстан
Соцсети: Омске в лютые морозы ремонтируют отопление
Сбербанк начал страховать банковские карты от киберинцидентов
В Омске бездомный сгорел, пытаясь согреться
Омская елка попала в рейтинг самых страшных елок в стране
Открытие катка на Бударина перенесли из-за морозов, накрывших Омск
Омичи придумали оригинальный способ обогрева машины
В областном минкультуры прокомментировали закрытие омского Дома актера
Омская чиновница наняла сама себя на работу
На Ленинском рынке Омска сгорели 10 павильонов
Трое омичек чуть не разбились в аварии на метромосту
Стрелок из Омска Виталина Бацарашкина снялась в новогоднем ролике