Вступил в силу первый приговор омскому экс-министру Меренкову

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-24T15:09:39+03:00

Его приговорили к 4,5 годам колонии, но будут судить по еще одному уголовному делу

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Вступил в силу приговор бывшему омскому министру имущественных отношений Вадиму Меренкову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, в том числе с причинением тяжких последствий.

- В суде установлено, что в период с 2008 по 2012 гг. чиновник, действуя совместно с бывшим директором департамента имущественных отношений администрации г. Омска, незаконно предоставил по заведомо заниженной стоимости в собственность гражданам и коммерческой организации земельные участки общей площадью около 27 га для ведения подсобного хозяйства и организации зоны отдыха. Фактически данные участки находились в зоне жилой застройки, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В результате бюджетам муниципального образования г. Омск и Омской области причинен ущерб в сумме более 200 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 2,5 года. Меренков обжаловал приговор в Омском областном суде. Но и там его оставили без изменения. Он вступил в законную силу.

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