Омич продал раритетную монету за 300 тысяч

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-24T15:06:56+03:00

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Накануне омич на сайте объявлений Юла продал раритетную монету. Как рассказали в пресс-службе «Юлы», это рубль 1723 года выпуска, времен Петра I. Омич-нумизмат разместил объявление и заявил, что это стопроцентный оригинал, и он даже приветствует различные проверки.

На монете, которую нумизмат продал за 310 тысяч рублей, изображен портрет Петра I в горностаевой мантии. О покупателе ничего неизвестно, но очевидно, что это коллекционер. Пока объявление находилось на сайте, им заинтересовались 65 человек. Помимо этой проданной монеты омич разместил к продаже еще несколько монет, самая дорогая из них оценивается в 1 миллион 200 тысяч.