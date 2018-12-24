2018-12-24T13:58:13+03:00
Общество

Омич хотел взорвать кафе за слишком большой счет

Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич с друзьями отдыхал в одном из кафе Советского округа. Ему не понравилось обслуживание, и он стал угрожать владельцам взрывом заведения. Угрозы омича выглядели вполне серьезно, поэтому оперативникам пришлось выехать на место происшествия. Они эвакуировали кафе и обследовали его с собаками. Как сообщили в пресс-службе полиции, угрозы омича были ложными. Его пришлось задержать.

Как видно на видео, после посиделок пьяный 48-летний мужчина грозно махал руками и куда-то звонил. Когда его задержали, омич сказал, что выпил всего пару рюмок. Больше всего он был недоволен принесенным счетом, поэтому и стал угрожать взрывом.

- Взяли 4 шашлыка, салаты, морс, 3 рюмки водки. Ну пять тысяч. 6800 - это слишком, - сказал обиженный омич.

Теперь за такое «хулиганство» ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Подозреваемый в заведомо ложном сообщении.

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