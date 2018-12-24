В Омске закрыли дорогу на Казахстан

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-24T13:32:57+03:00

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Из-за сильных морозов, которые пришли в наш регион, спасатели рекомендуют быть осторожнее и не выезжать на дальние расстояния. Завтра в городе и области ожидаются морозы до -40 градусов, поэтому дорога, которая ведет из Омска в Казахстан, будет временно перекрыта. Информация об этом поступила от оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, движение для всех видов транспорта в сторону Республики Казахстан будет закрыто с 17.00 24 декабря до 08.00 25 декабря. Омичам рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении. Спасатели сейчас работают в режиме повышенной готовности.