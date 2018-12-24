В Омске бездомный сгорел, пытаясь согреться
Трагически закончились минувшие выходные для одного из омских бездомных. 39-летний мужчина пробрался в один из гаражей, расположенных на Красноярском тракте. Пытаясь согреться с морозную ночь, он развел костер в металлической емкости. Но что-то пошло не так, искры пламя вырвалось же ее пределы, искры перекинулись на вещи в гараже.
Дым, просачивающийся через закрытую дверь уже утром заметил сторож, обходивший гаражный кооператив. Он вызвал пожарных. Когда огонь потушили, обнаружили обгоревшее тело мужчины. К сожалению, спасти его уже было невозможно.
Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, по этому факту начата проверка, которая позволит установить все подробности случившегося.