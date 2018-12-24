2018-12-24T13:05:14+03:00
Происшествия

В Омске бездомный сгорел, пытаясь согреться

Мужчина пробрался в чужой гараж и развел там гараж
Анна МИКУЛА
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Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, по этому факту начата проверка, которая позволит установить все подробности случившегося.Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, по этому факту начата проверка, которая позволит установить все подробности случившегося.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трагически закончились минувшие выходные для одного из омских бездомных. 39-летний мужчина пробрался в один из гаражей, расположенных на Красноярском тракте. Пытаясь согреться с морозную ночь, он развел костер в металлической емкости. Но что-то пошло не так, искры пламя вырвалось же ее пределы, искры перекинулись на вещи в гараже.

Дым, просачивающийся через закрытую дверь уже утром заметил сторож, обходивший гаражный кооператив. Он вызвал пожарных. Когда огонь потушили, обнаружили обгоревшее тело мужчины. К сожалению, спасти его уже было невозможно.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, по этому факту начата проверка, которая позволит установить все подробности случившегося.

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