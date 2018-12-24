Соцсети: Омске в лютые морозы ремонтируют отопление

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-24T13:28:57+03:00

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Чуть больше недели назад на улице Романенко в Омске произошла коммунальная авария. Тогда несколько домов осталось без тепла и горячей воды, также водой затопило дворы и территорию садика.

Вокруг жилых домов все перекопаноФото: vk.com

Как оказалось, коммунальщики устраняют последствия этой аварии до сих пор. Вокруг домов все перекопано, несмотря на 35-градусные морозы, которые установились в регионе. По информации "Комсомолки", работы ведет МП "Тепловая компания". Как видно по размещенным в соцсетях фото и видео, из раскопанных ям идет густой пар, в подъездах и квартирах домов сохраняется высокая влажность, все в густом тумане и инее. Жители домов жалуются, что коммунальщики не работают, также они боятся, что до нового года работы не успеют завершить, и они останутся без тепла.