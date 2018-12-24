Открытие катка на Бударина перенесли из-за морозов, накрывших Омск

СЕГОДНЯ 11:19 2018-12-24T11:22:35+03:00

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Напомним, открытие катка на Бударина планировали на среду, 26 декабря. Однако суровая сибирская погода внесла свои коррективы в это мероприятие. Синоптики обещают похолодание до - 40 градусов. Омские спасатели призывают местных жителей теплее одеваться и долго не находиться на улице. В связи с этим официально каток решили открывать позже.

- Дорогие друзья! Каток на улице Бударина работает в тестовом режиме работает с 23 декабря, - пояснили в департаменте имущественных отношений омской мэрии. - Дата торжественного открытия катка будет зависеть от погодных условий.