Омичи придумали оригинальный способ обогрева машины

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-24T10:56:18+03:00

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40-градусные морозы не страшны для некоторых автолюбителей Омска. В соцсети один из омичей поделился необычным способом обогрева машины в морозы. Находчивый мужчина поставил свою ласточку прямо на тепловой коллектор, из которого идет пар. Такой способ, видимо, может помочь согреть железного коня – не нужно ставить на автозапуск или выходить прогревать несколько раз.

В комментариях под записью о находчивом омиче некоторые пользователи не разделяют оптимизма автовладельца. Они пишут, что такого интенсивного пара в машине может испортиться проводка и это приведет к пожару. К слову, МЧС уже предупреждает горожан об опасности возгорания – за минувшие выходные сгорело уже 7 автомобилей.