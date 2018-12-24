2018-12-24T10:54:15+03:00
Общество

В областном минкультуры прокомментировали закрытие омского Дома актера

Напомним, такое решения суд вынес после выявленных многочисленных нарушений пожарной безопасности
Анна МИКУЛА
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В областном министерстве культуры отреагировали на ситуацию с закрытием омского Дома актеров им Н.Д. Чонишвили. В ведомстве объяснили, что это здание не находится в ведении региона или города, а принадлежит Омскому отделению Союза театральных деятелей России, которое непосредственно находится в подчинении центральной организации.

- В Омском отделении Союза театральных деятелей России сообщили, что по результатам проверки большая часть предписаний прокуратуры была устранена, часть в данный момент находятся в стадии выполнения, - сообщает пресс-служба областного минкульта. - В омском отделении СТД в ближайшее время ждут положительного решения по возобновлению деятельности в здании Дома актера.

Министерство культуры Омской области в курсе сложившейся ситуации и оказывает омскому отделению СТД организационную помощь в решении данного вопроса.

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