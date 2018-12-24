2018-12-24T10:05:42+03:00
Общество

Омская чиновница наняла сама себя на работу

С должности директора ее уволили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чиновница из администрации в Омской области наняла сама себя на работуЧиновница из администрации в Омской области наняла сама себя на работуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокуратура Москаленского района провела проверку в местной администрации. Одну из чиновниц заподозрили в нарушении коррупционного законодательства. После проверки такие опасения подтвердились.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, выяснилось, что руководитель управления образования администрации Москаленского района занимала еще одну должность - директора муниципального казенного учреждения в сфере образования. Получается, чиновница подчинялась и нанимала на работу сама себя. Документы показали, что сотрудница работала восьмичасовой рабочий день одновременно в двух местах, правда, вторую зарплату не получала.

После проверки прокуратуры ее уволили с должности директора муниципального казенного учреждения.

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