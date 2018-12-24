2018-12-24T09:52:08+03:00
Происшествия

На Ленинском рынке Омска сгорели 10 павильонов

Пожар случился из-за неисправной электропроводки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На Ленинском рынке сгорели 10 павильоновНа Ленинском рынке сгорели 10 павильоновФото: Федор СКВОРЦОВ
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Пожар на Ленинском рынке случился ранним утром. Установленные в ряд под общей кровлей 10 павильонов сгорели полностью. Они дощатые, а снаружи обшиты металлическими листами. Также внутри них находились 50-литровые газовые баллоны, что только способствовало распространению пламени.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, несмотря на все усилия пожарных, павильоны выгорели полностью. В них продавали одежду и продукты питания. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Огонь тушили 26 спасателей и 6 единиц техники. Пожар тушили больше часа.

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