Стрелок из Омска Виталина Бацарашкина снялась в новогоднем ролике
Серебряная призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро решила создать настроение не только коллегам по сборной, но и болельщикам и снялась в новогоднем ролике. Он, кстати, получился вполне патриотиченым - даже гирлянды в нем цветов российского триколора.
- Эпидемия наступает! Пожалуйста, предупредите всех! В процессе съемок не пострадала ни одна гирлянда. Без ущерба тренировочному процессу, - таким комментарием сопроводила спортсменка видео, которое выложила на своей странице в Instagram.
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Виталина Бацарашкина снялась в новогоднем ролике.