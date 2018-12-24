СЕГОДНЯ 09:35 2018-12-24T09:35:27+03:00

Трое омичек чуть не разбились в аварии на метромосту Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Сегодня ночью серьезная авария произошла на метромосту. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, неизвестный водитель ехал по метромосту в направлении улицы Конева. Он не справился с управлением в районе 6-ого Островского переулка и столкнулся с ограждением моста. Личность водителя пока не установлена, он оставил машину на месте ДТП и сбежал. Почему владелец авто поступил таким старнным образом, сейчас выясняют инспекторы.

Трех 18-летних пассажирок после аварии на скорой с травмами увезли в больницу. Оттуда сотрудники ГИБДД и узнали о произошедшей аварии.