Из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрывают Дом актера

СЕГОДНЯ 08:38 2018-12-24T08:41:27+03:00

Иск с этим требованием, поданный в суд прокуратурой, удовлетворили

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Сотрудники прокуратуры вместе с экспертами проверили здание омского Дома Актера и нашли там многочисленные нарушения пожарной безопасности. Они оказались настолько существенными, что ведомство потребовало закрыть заведение для устранения выявленных недочетов.

- В ходе проведенной проверки совместно со специалистами ГУ МЧС России по Омской области, а также ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области, установлено, что при эксплуатации здания допускаются многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В этой связи прокуратура округа направила в Куйбышевский районный суд г. Омска исковое заявление с требованием приостановить деятельность по эксплуатации здания до полного устранения имеющихся нарушений.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Оно пока еще не вступило в законную силу.