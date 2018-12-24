Скажите варикозу НЕТ!

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-24T08:21:19+03:00

По статистике почти 80% людей имеют проблемы с венами. Но мало кто знает, что уже больше года омичам и гостям нашего города доступен инновационный метод решения данного вопроса.

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Суть варикозной болезни – нарушение нормальной работы клапанов вен. Основными причинами этого являются генетическая предрасположенность, лишний вес, тяжелая работа, образ жизни. Также способствуют развитию данного заболевания беременность, работа, связанная с длительным пребыванием стоя и сидя, вредные привычки.

Первыми признаками венозного расширения вен могут быть тяжесть в ногах во второй половине дня, отеки после нагрузок и в вечернее время, болевые и зудящие ощущения вдоль вен, ночные судороги. Многие игнорируют эти проявления, а это - веский повод обратиться к хирургу-флебологу. Наличие варикоза может спровоцировать образование тромбов и смертельно опасные состояния.

В клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» применяют инновационную технологию лечения варикозной болезни лазером - ЭВЛК. Сама манипуляция малотравматичная, проводится без наркоза и длится всего 40-60 минут.

В результате чего сроки восстановления минимальны, и уже через пару часов пациент может вести практически обычный образ жизни. После лазерного лечения некоторое время необходимо носить компрессионный трикотаж и соблюдать рекомендации лечащего врача.

Особенность лечения в клинике «Варикоза нет» - комплексный подход: пациент получает все, что нужно для лечения в одном месте:

- консультации опытных хирургов-флебологов с дуплексным сканированием нижних конечностей;

- лазерное лечение варикоза (ЭВЛК);

- удаление сосудистых звездочек (склеротерапия);

- подбор компрессионного трикотажа;

- сдача анализов перед манипуляциями;

- внутривенная озонотерапия.

Удаление сосудистых звездочек - склеротерапия

Обратите внимание, в клинике «Варикоза нет» дается гарантия на проведенное лечение 2 года! Также существует система абонементов, проводятся регулярные акции, которые позволяют существенно сэкономить бюджет.

Многие пациенты опасаются лечения, доводя ситуацию до жизненно опасной, поэтому не стоит затягивать с визитом к опытным флебологам.

За 1,5 года работы клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» в Омске ей доверились более 4000 пациентов. Узнайте и Вы, как с помощью современных технологий можно щадящим способом вылечить варикоз.

Подробности по телефону: 8 (3812) 563-111.

Клиника «Варикоза нет» в Омске:

Ул. Иркутская, 68/1.

www.varikozanet.org

Лицензия № ЛО-55-01-002227 от 07.12.2017 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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Материалы предоставлены клиникой «Варикоза нет», г. Омск.