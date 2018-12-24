2018-12-24T08:28:06+03:00
Происшествия

Омичка наняла няню для детей, а та вынесла ее украшения на 200 тысяч

Девушка вину признала, но похищенное вернуть отказалась
Анна МИКУЛА
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Няня вместо воспитания детей обокрала их мать.Няня вместо воспитания детей обокрала их мать.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Омичка наняла няню для своих детей и пожалела об этом. Вместо того, чтобы заниматься своими воспитанниками 22-летняя девушка обокрала их мать.

Няня умудрилась за несколько месяцев вынести украшений своей хозяйки на общую сумму 200 тысяч рублей. Правда, на что рассчитывала, непонятно - уже вскоре владелица обнаружила пропажу и написала заявление в полицию.

- В ходе расследования уголовного дела девушка признала вину в совершении преступления в полном объеме, однако вернуть все похищенные украшения не смогла. В части невозмещенного ущерба в рамках уголовного дела потерпевшей стороной заявлен гражданский иск, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

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