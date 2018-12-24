В омском дворе дотла сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-24T08:17:43+03:00

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В Омск и область пришли настоящие сибирские морозы. Сегодня с утра было -34 градуса, такая температура в городе будет стоять еще несколько дней. В сильные морозы все чаще случаются пожары. Дома горят из-за несправного печного оборудования, автомобили во дворах из-за частого прогрева и неисправностей машин, многие из которых не рассчитаны на такие сильные морозы.

В одном из дворов в Чкаловске на проспекте Космическом сегодня ночью дотла сгорел автомобиль. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях. На место происшествия выехали пожарные, но спасти полыхающую машину уже не удалось – пламя поднималось на несколько этажей. Авто выгорело почти целиком.