2018-12-24T07:47:55+03:00
Общество

Мама омского школьника, которого затравили учителя, недовольна итогом проверок гимназии

Она читает, что ведомства перекладывают ответственность друг на друга
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: личный архив Натальи ГрафФото: личный архив Натальи ГрафФото: facebook.com
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Наталья Граф, чей ребенок пострадал от травли педагогов в школе, не довольна результатами проверок в учреждении. Напомним, история началась примерно месяц назад. На уроке технологии мальчиков отправили чистить снег, учителя на улице при этом не было. Сын Ольги почувствовал себя нехорошо и ушел с занятий домой. После этого педагоги устроили настоящую травлю подростку. Дошло до того, что ученик попал к психотерапевту, а руководство гимназии настоятельно порекомендовало маме перевестись в другую школу. После этого вскрылись жалобы и от других родителей.

Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения – школьники не должны были чистить снег. Также в учреждении не нашли пандусов для инвалидов. Вопросами психологической обстановки, по мнению прокуратуры, должно заниматься минобразования. Такие результаты не устроили мать мальчика:

- Детский сад, честное слово. Одно ведомство кивает на другое, а сути обращения как бы «не замечает». Как и обращения от других родителей, чьи дети так же пострадали от невыносимой психологической обстановки в этой школе. Нас будто в упор не видят. Поскольку в данном случае права моего ребенка были нарушены, то я и просила данные ведомства их защитить. А не разобраться со снегом и лестницей, - пишет на своей странице в соцсети Наталья Граф.

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