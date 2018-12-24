В Омске водитель внедорожика снесла фонарный столб и сбежала

СЕГОДНЯ 06:57 2018-12-24T06:57:34+03:00

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Авария произошла накануне на проспекте Мира в Советском округе. Очевидцы аварии поделились фотографией последствий в социальных сетях. Омичи рассказали, что женщина на внедорожнике обгоняла другую машину, не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб.

Машина была сильно повреждена, столб почти упал на дорогу. Пострадавших не оказалось только потому, что авария случилась ранним утром, когда машин на дорогах совсем немного. Как пишут очевидцы в комментариях, омичка не планировала дожидаться сотрудников ГИБДД, а поспешила уехать на разбитом авто. Очевидцы сообщают, что женщина была сильно пьяна. Удалось ли полицейским задержать ее, пока неизвестно.