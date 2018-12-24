В Омск нагрянули почти 40-градусные морозы, горожан зовут кататься на коньках
Открытие катка на Бударина совпало с похолоданием, но настоящих сибиряков это вряд ли остановит
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Начало последней в этом году рабочей недели в Омской области началось с серьезного похолодания. Регион накрыло практически полярным холодом. Синоптики обещают морозы до -40 градусов. По всей вероятности, такая погода продержится еще, как минимум, несколько дней.
Тем временем, в центре города - на Бударина - открывается каток. Долгожданное событие запланировано на среду, 26 декабря. Его испытание станет настоящей проверкой для истинных сибиряков.
Впрочем, омичей просят слишком не увлекаться прогулками на свежем воздухе и одеваться теплее.