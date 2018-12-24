2018-12-24T05:36:57+03:00
Происшествия

В Омске на пожаре в частном доме погибла пенсионерка

В жилище едва не взорвался газовый баллон
Станислав МУХИН
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Трагедия разыгралась в Старом Кировске.Трагедия разыгралась в Старом Кировске.Фото: vk.com
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Настоящая трагедия разыгралась в выходные в Старом Кировске. На Левобережье загорелся частный дом по улице 14-я Самарская. Полыхало так сильно, что огонь было видно на весь микрорайон. Фотографии с пожара появились в социальных сетях. Возгорание тушило 7 пожарных машин.

Во время работы спасателей едва не взорвался газовый баллон, находившийся в доме. Но благодаря слаженной работе сотрудников МЧС этого удалось недопустить. К сожалению, спасти хозяйку частного дома не получилось. По сведениям очевидцев пожара в социальных сетях, пожилая омичка погибла в огне. Из-за чего произошло возгорание, сейчас выясняют в МЧС.

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