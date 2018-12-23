Омичи восхищаются новогодним автобусом, украшенным «золотом»

СЕГОДНЯ 10:11 2018-12-23T10:11:03+03:00

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Праздничное настроение в городе буквально во всем. Даже некоторые автобусы украшены по-домашнему. Омичи в соцсетях обсуждают один из таких. В Интернете появилось фото салона автобуса. Кругом висят игрушки золотого цвета и различные украшения.

- Заходя в этот автобус, словно попадаешь в сказку, - пишет автор фотографий.

Известно, что новогодний "Нефаз" принадлежит предприятию МП "Пассажирский транспорт №4" и имеет бортовой номер 117. Омичи восхищаются красивым салоном и говорят, что это сразу же создает новогоднее настроение. Жители хвалят кондуктора и водителя, и говорят, что Омску нужно побольше таких красивых автобусов.