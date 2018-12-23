На омских рынках полицейские изъяли 450 елок

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-23T09:59:10+03:00

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Накануне новогодних праздников повсюду в городе идет торговля елками и соснами. Однако не все это делают законно. Сотрудники полиции провели рейд, и проверели документы и продавцов. Оказалось, многие рынки появляются в Омске стихийно. Самые распрастраненные нарушения: у торговцев нет договора аренды на земельный участок, где ведется продажа, непонятно, откуда взялись новогодние деревья - нет документов об их происхождении и нельзя установить, где срубили елки и сосны.

Таким продавцам выписывают штрафы, а деревья изымают. Что с ними делают дальше, непонятно.

Напомним, что лучше всего покупать елки и сосны на официальных рынках, согласованных с властями. Список легальных торговых точек в Омске можно посмотреть здесь.