В Омске машина протаранила забор и вылетела на трамвайные пути
Из-за этого образовалась пробка [фото]
Движение транспорта было остановлено.Фото: vk.com
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Крупная авария произошла в выходные в центре Омска. В районе парка имени 30-Летия ВЛКСМ водитель КИА не справился с управлением. При повороте машину занесло, и она пробила забор. После этого вылетела на на трамвайные пути. Водителю повезло, что в этот момент там не было трамваев.
Тем не менее, иномарка застряла на ограждениях. Из-за этого разбитое авто заблокировало движение трамваев. Вытаскивать машину пришлось сотрудникам МЧС. Горе-водителю, скорее всего, придется возмещать ущерб за пробитый забор.