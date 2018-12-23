2018-12-23T09:26:35+03:00
Происшествия

В Омске машина протаранила забор и вылетела на трамвайные пути

Из-за этого образовалась пробка [фото]
Станислав МУХИН
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Движение транспорта было остановлено.Движение транспорта было остановлено.Фото: vk.com
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Крупная авария произошла в выходные в центре Омска. В районе парка имени 30-Летия ВЛКСМ водитель КИА не справился с управлением. При повороте машину занесло, и она пробила забор. После этого вылетела на на трамвайные пути. Водителю повезло, что в этот момент там не было трамваев.

Тем не менее, иномарка застряла на ограждениях. Из-за этого разбитое авто заблокировало движение трамваев. Вытаскивать машину пришлось сотрудникам МЧС. Горе-водителю, скорее всего, придется возмещать ущерб за пробитый забор.

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