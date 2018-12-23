В Омске машина протаранила забор и вылетела на трамвайные пути

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-23T09:26:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла в выходные в центре Омска. В районе парка имени 30-Летия ВЛКСМ водитель КИА не справился с управлением. При повороте машину занесло, и она пробила забор. После этого вылетела на на трамвайные пути. Водителю повезло, что в этот момент там не было трамваев.

Тем не менее, иномарка застряла на ограждениях. Из-за этого разбитое авто заблокировало движение трамваев. Вытаскивать машину пришлось сотрудникам МЧС. Горе-водителю, скорее всего, придется возмещать ущерб за пробитый забор.