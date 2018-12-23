2018-12-23T06:03:03+03:00
Общество

В Омской области больше не будут платить маткапитал 138 тысяч за третьего ребенка

Мера поддержки с 2019 года оказываться властями перестанет
Станислав МУХИН
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Непрятная новость для беременных третьим ребенком. Женщины, родившие после 31 декабря, региональный маткапитал в размере 138 тысяч получать больше не будут. С 1 января, как сообщает "Новый Омск", мера соцподдержке отменена.

- В 2018 году эта мера социальной поддержки заканчивает свое действие. Кто получил сертификаты — получат выплаты. Новые сертификаты — это уже новая мера соцподдержки, - сказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

О том, что региональный маткапитал отменят, еще раньше сообщал и губернатор Александр Бурков. Меру соцподдержке региону не согласовал федеральный Минфин. Отметим, что за период с 2011 по 2018 год маткапитал за третьего ребенка в Омской области был выплачен сибирякам на общую сумму в 640 млн рублей.

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